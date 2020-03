AMD s'est fait chaparder les plans de ses futurs GPUs... et ceux qui équiperont les nouvelles Xbox

Ici la puce custom AMD de la prochaine Xbox © Microsoft

Un manque de sérieux en termes de sécurité

AMD travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre

100 millions de dollars, c'est la somme que réclame le pirate ayant réussi à subtiliser à AMD des fichiers de tests relatifs à ses générations actuelles et à venir de processeurs graphiques. Importants mais pas cruciaux, ces documents pourraient néanmoins contenir des secrets industriels liés aux prochaines cartes graphique d'AMD exploitant les GPUs Navi 21 (attendues durant l'automne ou en fin d'année), mais aussi aux puces customs conçues pour la prochaine génération de Xbox (GPU nom de code « Arden »). Selon Torrent Freak , qui s'est entretenu avec le maître-chanteur, l'intéressé serait prêt à vendre les plans au plus offrant.», a toutefois menacé l'intéressé auprès du média, précisant avoir mis la main sur ces documents via un ordinateur piraté. «», a-t-il expliqué.(éléments permettant d'exploiter une faille de sécurité, NDLR)», lit-on.De son côté, AMD a sollicité la justice et explique collaborer étroitement avec les services de police. La firme a par ailleurs usé du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) pour forcer la suppression de certains éléments publiés aux yeux de tous sur GitHub par le pirate.La firme se veut par ailleurs rassurante : les fichiers dérobés n'auraient pas d'importance cruciale en matière de compétitivité ou de sécurité. «», a déclaré la firme dans un communiqué en date du 25 mars.».