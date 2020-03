AMD : que tirer du profil des cartes graphiques aperçues lors de la conférence financière ?

Le blower enfin relégué aux oubliettes chez AMD ?

Ici le design un temps évoqué pour la Radeon RX 5600 XT

Une esthétique proche de ce qu'AMD propose déjà

Source : TechPowerUp

Cette année, le Financial Analyst Day d'AMD s'est montré riche en informations. Outre un créneau de lancement pour les prochaines cartes graphiques Radeon (sous architecture RDNA 2 « Big Navy »), que l'on devrait trouver chez les revendeurs en toute fin d'année 2020, et un indice quant à leurs performances (elles prendront en charge le ray tracing et seraient capables d'égaler une RTX 2080 Ti ), on découvre ce que pourrait être le design de référence de ces nouvelles cartes graphiques.Sur une des diapositives dévoilées durant l'événement, AMD a jugé bon de laisser apparaître le profil d'une carte graphique. Rien de palpitant jusque là, sauf que ce visuel laisse entrevoir un design de référence axé sur deux ventilateurs, proche de ce que NVIDIA propose sur ses GeForce Founder's Edition depuis le lancement des RTX 20XX, en 2018.Il ne s'agirait pas à proprement parler d'une nouveauté pour AMD, qui avait déjà opté pour un design à trois ventilateurs pour sa Radeon VII , en début d'année 2019. Un changement d'approche de courte durée, puisque la firme revenait à un simplepour ses Radeon RX 5700 et 5700 XT , lancées en juillet dernier. Pour ses Radeon « Big Navy », AMD pourrait enfin se positionner sur un système de dissipation digne de ce nom, et personne ne s'en plaindra.En termes d'esthétique, et si l'on en croit ce visuel, AMD miserait sur des lignes semblables à celles adoptées pour les RX 5700 XT de référence, avec un châssis en pastique gris foncé et un liseré rouge rappelant les couleurs de la marque. Un logo AMD apparaît enfin sur le flanc de la carte, à proximité d'une entrée PCIe pour l'alimentation, tandis que les ventilateurs seraient pour leur part soulignés par un contour argenté.S'il convient bien sûr de prendre ce design avec des pincettes (rien ne nous dit qu'il ne s'agit pas d'une simple illustration), il fait suite aux promesses de Scott Herkelman, patron de la division Radeon, qui indiquait en juillet dernier sur Reddit «» de proposer, dès le lancement de prochaines cartes, d'autres solutions que le système de refroidissement par. Reste à savoir si nous y sommes...