Les modèles partenaires des Radeon RX 5700 n'arriveront que mi-août

Le système de refroidissement des RX 5700 et 5700 XT de référence pointé du doigt

AMD souhaite proposer plus d'options de dissipation au lancement

Source : TechPowerUp

Lancées en grande pompe ce dimanche, les Radeon RX 5700 et RX 5700 XT ne sont pour l'heure disponibles qu'au travers d'un design de référence qui laisse à désirer. Alors que l'imposante Radeon VII était ornée de trois ventilateurs et que l'ensemble des modèles de référence NVIDIA sont désormais équipés de deux ventilateurs, les nouvelles puces d'AMD doivent pour l'heure se contenter d'un système de dissipation archaïque, axé sur un blower.Dans son test des deux nouvelles cartes d'AMD, le site spécialisé TechPowerUp fait état des limites précises de ce système. En dépit d'une efficacité énergétique grandement perfectionnée par rapport aux précédentes Radeon, les RX 5700 et 5700 XT sont garnies d'un blower qui siffle à 43 dBA, sans parvenir à maintenir la RX 5700 XT sous la barre des 92° en charge. Un seuil bien trop important pour une puce qui n'excède pas les 220 Watts de TDP, note le site.Ce bilan maussade poussera donc une majorité d'utilisateurs à opter pour les cartes customs, conçues et commercialisées par les partenaires industriels d'AMD. Seulement voilà, ces dernières vont avoir du retard.Sur Reddit , le patron de la marque Radeon, Scott Herkelman, a indiqué que les Radeon RX 5700 et 5700 XT customs (et donc équipées de systèmes de refroidissement plus efficaces) n'arriveront pas chez les revendeurs avant cette mi-août. Un bon mois d'attente supplémentaire est donc à prévoir. Bien conscient de la gêne occasionné, l'intéressé a toutefois indiqué que les testeurs auraient accès aux premiers modèles customs avant cette date approximative. Le consommateur saura donc à quoi s'attendre le jour J.Plus intéressant peut-être Scott Herkelman a ajouté, toujours sur Reddit, "" de proposer dès le lancement de prochaines cartes, des solutions autres que le système de refroidissement par blower. Des systèmes à deux ou trois ventilateurs, similaires à ce que NVIDIA propose sur le design de référence de ses RTX 20XX et RTX 20XX SUPER, pourraient donc à l'avenir devenir la norme chez AMD.Du côté des utilisateurs, les justifications de Scott Herkelman quant au blower passent mal. Très calmement, l'un d'entre eux assure par exemple que ces (mauvais) designs de référence nuisent à l'image de marque d'AMD et au potentiel commercial de ses Radeon.", explique-t-il. "". Tout est dit.