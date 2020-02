AMD Radeon : des expéditions en hausse de 22,6% sur le quatrième trimestre 2019

AMD avantagé par son offre en iGPU

D'après l'étude, le secteur se porte bien... tout du moins pour l'heure, avec une hausse de 3,4 % des expéditions pour le quatrième trimestre 2019. Si NVIDIA a reculé en termes de cartes graphiques livrées par rapport au Q3, il conservait pas moins de 63 % de parts de marché sur le Q4 2019, contre 19 % pour AMD et 18 % chez Intel. Toujours selon les chiffres partagés par JPR, les expéditions de cartes graphiques dédiées se sont maintenues entre les Q3 et Q4 2019, en se stabilisant sur une baisse contenue de 0,19 %. On apprend en outre que « seulement » 31,9 % des PC livrés étaient équipés d'un GPU dédié. Cela explique l'écart d'expédition observé entre AMD et NVIDIA sur le dernier trimestre 2019.En effet, contrairement à NVIDIA, AMD peut compter sur ses livraisons d'APUs pour gonfler ses chiffres. Sur laptop comme sur ordinateur de bureau, la firme propose des processeurs équipés de parties graphiques intégrées Radeon. Ces dernières sont prises en compte dans les calculs de JPR. De quoi relativiser la progression d'AMD et la prestation mitigée de NVIDIA sur ce Q4 2019.Quoi qu'il en soit, les expéditions de PC ont dans leur ensemble progressé de 1,99 %, toujours entre les troisième et quatrième trimestre 2019. Un chiffre qui passe à +3,54 % lorsqu'on compare le Q4 2019 au Q4 2018. Les livraisons totales de cartes graphiques s'élèvent quant à elle à 93 millions d'unités sur le dernier trimestre 2019.Selon Jon Peddie Research, ces bons résultats pourraient néanmoins tourner court sur le premier trimestre 2020, la faute à l'impact du coronavirus sur l'industrie chinoise. «», lit-on dans l'analyse du cabinet. «».Le cabinet pointe néanmoins l'arrivée d'Intel sur le secteur du GPU dédié comme un probable tournant pour le marché. «», est-il prédit. Notons enfin qu'en dépit de prévisions ternes pour le premier trimestre 2020 sur le marché du GPU, les revendeurs, eux, estiment au contraire qu'il pourrait s'illustrer par une hausse de 7 % des expéditions. Nous serons bientôt fixés.