CES 2020 : Intel annonce son premier GPU dédié, le DG1

Ici une puce Ice Lake, bientôt remplacée par les processeurs Tiger Lake © Intel

Intel jouerait sur une astucieuse communication CPU/GPU pour plus de puissance graphique

Intel en passe de s'imposer sur un secteur qui le malmène depuis des années ?

Intel a profité de son passage au CES pour dévoiler son premier GPU dédié. Répondant pour l'heure au nom de code DG1, ce dernier est basé sur l'architecture Xe évoquée chez Intel depuis des mois et en chantier depuis des années. Cette même architecture servira de base aux iGPU des processeurs Tiger Lake, la prochaine génération de puces 10 nm attendue, sauf report, cette année.Lors de sa conférence, Intel est resté assez discret sur les performances précises de son premier GPU dédié, destiné au monde laptop. Tout juste a-t-on vu la puce faire tournerdans de bonnes conditions en. Comme le pointe The Verge, le géant californien explique que la solution Xe intégrée à ses processeurs Tiger Lake permettront de délivrer deux fois plus de puissance graphique que ses précédentes puces comprenant un iGPU. Selon toute logique, DG1 devrait donc permettre, de par sa nature dédiée, des performances plus importantes encore.Notez bien que nous n'en sommes encore qu'à de pures spéculations. D'après Tom's Hardware US, le premier DG1 serait ni plus ni moins qu'une version dédiée de l'iGPU Xe présent sur Tiger Lake. Rien de très vendeur sur le papier, mais Intel aurait une astuce. Le fondeur miserait en effet sur une synchronisation CPU/GPU poussée, permettant de faire travailler de concert le GPU dédié d'une part et l'iGPU présent sur le processeur de l'autre pour des performances doublées. Une perspective intéressante et relativement novatrice.Ne pas pouvoir proposer de solutions graphiques efficaces est depuis longtemps un handicap sérieux pour Intel. La chose avait d'ailleurs forcé le groupe à s'associer il y a deux ans avec AMD pour créer une lignée de puces hybrides, additionnant sur un seul et même die une partie CPU Intel (des Core i5 en l'occurrence) et une partie GPU AMD Radeon.Proposer au travers de l'architecture Xe des puces graphiques dédiées, intégrables à des PC portables aux côtés de processeurs Tiger Lake, a donc tout d'un grand projet pour Intel. Reste qu'on ignore encore quand ce pas en avant se concrétisera.Si Intel assure que sa génération de processeurs Tiger Lake arrivera bien courant 2020, avec une première arrivée chez les OEM cet été, la firme n'a pas encore donnée de créneau de lancement pour son GPU DG1. Affaire à suivre.