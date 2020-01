AMD lancera son architecture RDNA 2 cette année... avec de nouveaux GPUs Navi en prime

© AMD

RDNA 2 dès cette année, ainsi que puces Navi dépoussiérées

Lire aussi :

AMD fait face à de faux ventirads officiels, potentiellement produits par Cooler Master



© AMD

2020 l'année de la confrontation ?

Source : AnandTech

AMD dévoilait ce 28 janvier les résultats de son année fiscale 2019. L'occasion pour la firme de boucler un chapitre et d'en ouvrir un autre pour de bon. Au programme de cette nouvelle année, le lancement de nouveaux processeurs , bien entendu, mais aussi une réponse plus musclée à NVIDIA sur le terrain des cartes graphiques. Alors que le groupe de Lisa Su a d'ores et déjà rencontré un certain succès en lançant successivement ses Radeon RX 5700 et 5700 XT cet été, puis des déclinaisons plus entrée de gamme de l'architecture RDNA, voilà qu'on nous donne des nouvelles de RDNA 2 L'information nous vient directement de Lisa Su , qui a tenu à dévoiler une partie des plans d'AMD pour l'année à venir. La patronne du groupe a laissé entrevoir une stratégie semblable à celle adoptée en 2017. À savoir le lancement d'une nouvelle architecture sur le haut de gamme, et le remplacement progressif des modèles les plus abordables par un design existant, mais dépoussiérés pour l'occasion. Ce sera le cas des puces Navi , qui équipent l'essentiel des Radeon lancées en 2019.», a notamment indiqué Lisa Su.», a-t-elle conclu.Reste à savoir si AMD aura les armes pour rivaliser pour de bon avec NVIDIA en 2020. Si la firme prépare en secret au moins une nouvelle carte graphique premium attendue dans les prochains mois, la Radeon RX 5800 XT , cette dernière devrait arriver sur le marché avec un niveau de performances équivalent à une RTX 2080 Ti Sur le papier, la nouvelle est bonne, mais qu'il convient de la relativiser : NVIDIA présentera cette année ses nouvelles cartes graphiques sous architecture Ampère et gravées en 7 nm. Un renouvellement technologique, deux ans après l'arrivée des GeForce RTX « Turing », qui devrait permettre à NVIDIA de reprendre une longueur d'avance sur son concurrent de toujours. Une situation à laquelle AMD risque de répondre, comme à son habitude, avec un positionnement tarifaire agressif. L'année 2020 risque en tout cas d'être intéressante... d'autant qu'Intel devrait lui aussi continuer progressivement de faire avancer ses pions sur le terrain du GPU dédié