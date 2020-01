CES 2020 : AMD dévoilerait son architecture Zen 3 sur le salon

© AMD

Zen 3 et 7 nm+, le duo gagnant d'AMD en 2020 ?

AMD nous réserve-t-il une belle surprise sur le prochain CES ? Si l'on en croit un encart publié dans un journal spécialisé taïwanais, la réponse est oui. Le groupe de Lisa Su préparerait ni plus ni moins qu'une présentation en bonne et due forme de sa prochaine micro-architecture CPU : ZEN 3.Selon le journal taïwanais, dont les propos ont été traduits par un utilisateur de Twitter et sont relayés par TechPowerUp, Lisa Su sera présente sur scène pour dévoiler trois produits clés à destination du secteur client. Il s'agirait concrètement des processeurs et APUs rattachés à la quatrième générations de puces Ryzen. La dirigeante d'AMD présenterait en outre sa troisième génération de processeurs EPIC, pour serveurs, basés sur le design Milan (en lieu et place de l'architecture Rome utilisée actuellement par la seconde génération de processeurs EPIC).Cette architecture Milan serait en outre déclinée sur les produits Threadripper de quatrième génération, nom de code « Genesis Peak », destinés au marché HEDT. Notez bien que l'ensemble de ces nouveautés ne sortirait toutefois pas avant de longs mois. De quoi laisser le temps à AMD de commercialiser, notamment, ses Threadripper 3980X et 3990X... dont le créneau de lancement en 2020 n'est pas encore connu.Le gros des processeurs « clients » qu'AMD prévoirait de dévoiler pour la première fois sur le CES 2020 ne serait autre que les remplaçants des actuelles puces Ryzen : les CPUs « Vermeer » et les APUs « Renoir » « Vermeer », d'un côté, succédera aux processeurs « Matisse » de troisième génération en utilisant des chiplets ZEN 3. « Renoir », quant à lui, procédera différemment en recourant à des cores CPUs ZEN 2, complétés par une partie GPU intégrée « Vega » disposant elle-même de composantes multimédia héritées du design « Navi ».Comme le note TechPowerUp, le point commun entre les processeurs « Milan », « Genesis Peak » et « Vermeer » sera d'être basé sur des chiplets ZEN 3. La nouvelle architecture CPU d'AMD sera gravée grâce au procédé en 7 nm EUV (7 nm+) de TSMC et devrait permettre, selon de précédentes déclarations d'AMD, d'obtenir un gain de performance équivalent à un changement complet de micro-architecture. Confirmation potentielle la semaine prochaine... à Las Vegas.