AMD Ryzen Threadripper : un 32, un 64 et désormais un 48 cœurs avec le 3980X

© AMD

« Quand 64 cores c'est un peu trop, et que 32 pas assez »

Lancement à moins de 3 000 euros pour faire mal à Intel ?

Source : TechPowerUp

Lancés en novembre, les Threadripper 3960X et 3970X se dotaient respectivement de 24 et 32 cores. AMD teasait dans la foulée le lancement prochain d'un autre processeur compatible avec le nouveau socket TRX40 : le Threadripper 3990X, attendu cette année. Aujourd'hui, c'est le modèle intermédiaire qui fait parler de lui : le Threadripper 3980X, une puce qui a, elle aussi, tout ce qu'il faut où il faut.Selon les informations dévoilées par la base de donnée de CPU-Z 1.91, le Threadripper 3980X serait équipé de 48 cores et 96 threads. De quoi lui permettre de se loger pile dans l'écart observé entre le Threadripper 3970X, d'ores et déjà disponible, et Threadripper 3990X, qui arborera pour sa part 64 cores et 128 threads.D'après TechPowerUp, et sans grande surprise, le Threadripper 3980X serait lui aussi basé sur huit chiplets ZEN 2 composés chacun de 6 cores. Une organisation que partagera vraisemblablement le Threadripper 3990X. On ignore en revanche quelles seront les fréquences appliquées par AMD à ces deux nouveaux processeurs HEDT.En matière de lancement, AMD n'a pas encore donné de créneau précis pour son Threadripper 3990X. La date d'arrivée sur le marché du Threadripper 3980X est donc toute aussi mystérieuse, mais il est possible qu'AMD choisisse de lancer ses deux nouvelles puces peu ou prou en même temps, comme pour les Threadripper 3960X et 3970X en novembre.La question du prix de ce Threadripper 3980X est aussi sujette aux spéculations. En l'état, AMD serait avisé de le commercialiser sous la barre des 3 000 dollars pour taper Intel et son Xeon W-3175X là où ça fait mal. Face à un Threadripper 3980X lancé à 3 000 dollars ou en dessous, le Xeon W-3175X serait obsolète tant sur le plan des performances que du tarif, note TechPowerUp.