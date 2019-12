Des pilotes laissent entrevoir les configurations de l'APU Renoir d'AMD

© Shutterstock

35 ou 65 Watts sur Desktop, 15 ou 45 Watts sur laptop

Il y a quelques mois, à la faveur de l'été, AMD lançait sa nouvelle gamme d'APUs : nom de code Picasso. Proposées à la fois pour PC de bureau et ordinateurs portables, ces puces ont l'avantage d'intégrer en leur sein une partie graphique Radeon Vega... mais elles ont aussi l'inconvénient d'être un cran en retard d'un point de vue technologique. Ces dernières se basent en effet sur l'architecture Zen+ d'AMD et sur la gravure en 12 nm, contre le tandem Zen 2 / 7 nm proposé par les CPUs Ryzen de troisième génération, disponibles depuis juillet.L'intérêt des APUs « Renoir » d'AMD, dont les configurations viennent de fuiter, est justement de passer sur l'architecture Zen 2 et la gravure en 7 nm de TSMC. Notons toutefois que selon certains bruits de couloir, les rouges se contenteraient d'une évolution technologique partielle avec ces nouveaux APUs, qui conserveraient leur partie GPU Radeon Vega en lieu en place d'un iGPU Navi initialement pressenti. Des rumeurs qui se confirment aujourd'hui.De nouvelles informations sur ces puces ont en effet été glanées par « rogame », un utilisateur de Reddit pour le moins acharné. Ce dernier a identifié, dans les pilotes AMD Bootcamp de décembre, une liste de ce que semble être la gamme d'APUs « Renoir » au grand complet, avec une partie des spécifications matérielles de ces nouvelles puces.On apprend ainsi qu'AMD miserait sur un total de 28 nouveaux APUs. Ce chiffre, impressionnant de prime abord est à relativiser : il englobe les processeurs AMD « Renoir » pour ordinateurs de bureau, mais aussi pour laptops, ainsi que les déclinaisons Pro, pensées essentiellement pour le monde de l'entreprise. L'ensemble de cette nouvelle gamme arriverait sur le marché quelque part en 2020, très certainement sur le second ou le troisième trimestre.D'après la capture d'écran partagé par rogame, les variantes de bureau de la gamme « Renoir » se déclineraient en six modèles de 65 watts (avec au choix 6, 8, 9, 10 ou 11 unités de calcul GPU) et huit modèles de 35 Watts (comprenant cette fois 3, 4, 6, 8 ou 10 unités de calcul).Côté laptop, AMD adopterait sans surprise des TDP plus contenus. Nous aurions ainsi droit à six puces de 45 Watts (elles viendraient pour leur part avec 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 unités de calcul) et huit de 15 Watts disposant du même choix en termes d'unités de calcul, mais avec une variante entrée de gamme en prime, limitée pour sa part à six unités.