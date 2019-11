AMD annonce officiellement ses nouveaux Threadrippers 3960X et 3970X à 24 et 32 cœurs

© AMD

Une disponibilité annoncée au 25 novembre

Les performances annoncées des TD de 3e génération ont l'air colossales. © AMD

Le prix et le détail des AMD TD 3. © AMD

AMD annonce la nouvelle plateforme TRX40

La nouvelle plat-forme TRX40 et ses bienfaits. © AMD

Source : communiqué de presse

Les processeurs avec-les-noms-qui-font-peur d'AMD devraient en toute logique s'inscrire dans le haut du panier des prochains benchmarks grâce à 32 cœurs pour le Threadripper 3970X et 24 cœurs pour le 3960X.Les nouveaux Ryzen Threadripper de troisième génération arriveront le 25 novembre prochain. AMD confirme dans son communiqué que ses nouveaux CPU reprendront à leur compte l'architecture Zen 2 des Ryzen 3 lancés l'été dernier La différence ? La gamme Threadripper se destine avant tout aux joueurs et artistes dont les tâches nécessitent une puissance de frappe colossale. Et sur ce point, les 3970X et 3960X devraient se montrer pas moins de 47 % plus performants sur Adobe Premiere, 36 % plus rapides sur Unreal Engine, et jusqu'à 90 % plus explosifs sur Cinebench R20 nT par rapport à un Core i9-9980XE d'Intel Dans le détail, le Threadripper 3960X est un processeur doté de 24 cœurs pour 48 threads au TDP de 280 W. Sa fréquence de base de 3,8 GHz peut grimper jusqu'à 4,5 GHz grâce au boost, et il dispose de 140 Mo de cache. Plus costaud encore, le Threadripper 3970X embarque pas moins de 32 cœurs pour 64 threads pour un TDP égal de 280 W. Sa fréquence oscillera entre 3,7 GHz et 4,5 GhZ, et un cache de 144 Mo sera disponible.C'était la crainte de certains enthousiastes, et AMD vient de la confirmer : les Threadripper de troisième génération tireront parti du cocker sTRX4 et seront donc compatibles sur les cartes mères prenant en charge le TRX40.Autrement dit, il sera nécessaire aux futurs acheteurs de changer de carte mère pour pouvoir s'offrir un TD de troisième génération. Pour l'heure, nous ne connaissons pas encore les références ou les tarifs des cartes mères compatibles avec ce nouveau socket.Plus qu'une lubie de la part du constructeur, ce passage à une nouvelle plateforme lui permet surtout de prendre en charge le PCIe 4.0, dont 72 lignes seront utilisables avec les nouveaux processeurs dévoilés aujourd'hui. Un nouveau couple, assure AMD, capable d'offrir une bande-passante quatre fois plus élevée qu'avec l'actuel Threadripper 2/X399.Les Threadripper 3970X et 3960X seront disponibles le 25 novembre prochain au tarif respectif de 1 999 $ et 1 399 $. Les prix en euros n'ont pas encore été communiqués.