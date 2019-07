AMD, les Threadripper de 3ème génération arriveraient en octobre

© AMD

Un Ryzen 9 3950X toujours programmé en septembre

AMD jouerait une nouvelle fois la carte de la compatibilité

Destinée au marché du HEDT (), cette nouvelle fournée de processeursdoit arriver sur le même créneau de lancement que les processeurs Intel de 10ème génération « Cascade Lake-X » , qui s'accompagneront de la plateforme « Glacial Falls ». Rétrocompatibles avec l'actuel Chipset X299, ces futurs CPUs d'Intel doivent notamment embarquer jusqu'à 18 cores. Ils pourraient constituer les seules nouveautés des bleus en termes de processeurs de bureau pour ce qu'il reste de l'année 2019.D'après(via),entamerait le lancement de ses processeursdès le mois d'octobre. Ce lancement serait toutefois précédé, en septembre, par l'arrivée du. Doté de 16 cores, il avait été annoncé pour la rentrée par AMD... et la firme compte visiblement être à l'heure.Quoi qu'il en soit, les nouveauxpourraient faire, eux aussi, du mal à Intel. Selon plusieurs rapport, ces dernier seront basés sur une architecture directement inspirée de ROME, le design « modulaire » mis au point par AMD pour les processeurs EPYC, essentiellement destinés aux serveurs.D'après, ces nouveaux, et pourraient donc être installés sur une carte mère existante, une fois le BIOS mis à jour. AMD pourrait cependant choisir de lancer un tout nouveau chipset pour accompagner ses Threadrippers de troisième génération, notamment pour activer le standard PCI-Express gen 4.0.Grâce à ces nouvelles puces et à leur architecture supposée, la firme de Lisa Su aurait la possibilité de déployer jusqu'à. Le contrôleur I/O, gravé pour sa part en 12 nm, pourrait de son côté être reconfiguré à destination des plateformes HEDT. Pour ce marché, AMD tablerait sur de la DDR4 en quad-channel seulement, mais via des lignes PCIe gen 4.0 (contre un support de huit canaux de RAM sur la seconde génération de processeurs EPYC).