Intel Core i9-9980XE : le processeur de la démesure

© Intel

18 cœurs, 36 threads

Un prix plus élevé que ses concurrents

Source : Génération NT

Intel se devait de réagir face à la concurrence de plus en plus féroce d'AMD. Avec son nouveau processeur dédié aux marchés du HEDT () et du SHED (), le géant américain entend bien faire valoir sa place de leader.Le dernier-né porte le nom deet appartient à la neuvième génération de CPU de la marque. Il s'agit d'un processeur x86 gravé en 14 nm, qui affiche pas moins de. Côté fréquence, il fonctionne à 3 GHz en vitesse de croisière, et peut monter jusqu'à 4,5 GHz, en utilisant le mode Turbo.Par ailleurs, le Core i9-9980XE présente une compatibilité avec le socket LGA2066 et le chipset X299 d'Intel. Il peut prendre en charge jusqu'à 44 voies PCIe (PCI Express) et, sur quatre slots, confirmant l'annonce faite par Intel à ce sujet, il y a quelques semaines Pour le fabricant américain, l'idée est de, commercialisés par son concurrent le plus sérieux, AMD.Cependant, il ne semble pas à son avantage sur la bataille des prix. Le Core i9-9980XE est en effet affiché à un prix public recommandé de(environ 1 750 euros). À titre d'exemple, le Threadripper 2950X, qui présente des performances comparables, apparaît à partir de 959,70 euros, sur le site d'AMD. Un écart de prix conséquent, qui peut également sembler démesuré.