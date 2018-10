Les puces grand public Intel de 9e génération peuvent gérer 128 Go de RAM

Exit la limite à 64 Go pour les Intel Core

Un budget important à prévoir pour 128 Go de RAM

Source : Engadget

La bonne nouvelle concerne aujourd'hui essentiellement les professionnels, mais de plus en plus de particuliers devraient prochainement trouver un intérêt à une telle capacité.Avant cela, les principaux processeurs d'Intel ne pouvaient gérer qu'une mémoire vive bornée à 64 Go. Une limite plutôt raisonnable pour le grand public, les ordinateurs personnels étant encore rarement équipés de davantage de RAM. Mais Intel entend désormais répondre aux besoins des professionnels, ainsi que sur les velléités à venir de ses clients particuliers. Pour cela, la société va exploiter les dernières technologies de mémoire plus dense.Jusqu'à présent, pour supporter 128 Go de RAM sur une machine Intel, il était nécessaire de posséder un processeur Xeon. Une solution assez coûteuse, d'autant que beaucoup d'utilisateurs n'exploitaient pas pleinement la puissance de calcul conséquente du Xeon.Pour bénéficier de 128 Go de RAM, vous aurez besoin d'une carte mère avec quatre slots DIMM. On ne connaît pas encore le prix qu'il faudra payer pour profiter de cette capacité, mais il est certain qu'au début, une telle configuration coûtera cher. Aujourd'hui, il n'est pas évident de se procurer 4 barrettes de RAM de 16 Go, pour un total de 64 Go, à moins de 500 €. Par conséquent, il faudra s'attendre à débourser plus de 1 000 €, pour 128 Go de mémoire vive. Jusqu'à ce que la concurrence et les économies d'échelle induisent une baisse des prix.