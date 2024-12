Lexar propose en ce moment, et jusqu'au 22 décembre 2024 une réduction de 8 % sur sa carte microSD Silver Plus de 256 Go. Cette carte microSD (techniquement, on parle de carte microSDXC, bien que cela reste d'un format identique) propose elle aussi une vitesse de lecture de 205 Mo/s et une vitesse en écriture de 150 Mo/s.

Elle est classée V30 et U3, et dispose de la norme de performance A2 permettant des performances accrues. Ce qui rend cette référence indiquée pour l'enregistrement vidéo 4K UHD jusqu'à 60 images par seconde. Le tout avec une compatibilité étendue, le modèle étant testé avec des caméras d'action DJI, GoPro, Switch, SteamDeck, et plus encore.

On parle d'un modèle par ailleurs très durable. Comme le modèle grand format, vous avez accès à Lexar Recovery Tool pour récupérer vos données. Ainsi qu'une garantie limitée à vie. Le modèle 256 Go est en ce moment disponible à seulement 27,54 €.