Spécialiste des records en tout genre et parmi les pionniers sur tous les types de barrettes de DDR5 depuis l'avènement de cette nouvelle génération de mémoire vive, G.Skill innove donc à nouveau.

La firme basée à Taïpei, Taïwan, est la première à proposer des barrettes de plus grande capacité encore que les récents modèles de 48 Go. Ces dernières permettaient d'obtenir des kits de deux barrettes de 96 Go, mais avec les Trident Z5 Royal Neo, on passe encore un cran au-dessus : 128 Go pour le kit de deux barrettes, rien que ça !