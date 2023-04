G.Skill et TeamGroup déjà sur les kits de RAM DDR5 24 et 48 Go

Les T-CREATE EXPERT DDR5 ne sont pas une nouveauté – il existe déjà des kits 64 Go (2x 32 Go) – mais Teamgroup ajoute une variante 96 Go (2x 48 Go) disponible en 6 000 MHz et 6 400 MHz. Teamgroup insiste sur la stabilité de ces kits, mais pas sur les possibilités en overclocking.

Enfin, si la société n'indique encore aucune fourchette de prix, elle précise que ces différents kits devraient être commercialisés début-mai.