Plus le moindre respect pour "l'ordre" : Corsair lance de la DDR5 en 2x24 et 2x48 Go

Au travers de son dernier communiqué de presse, la société américaine parle de la sortie d'un total de 10 références avec des kits mémoire de 192 Go (4x 48 Go), de 96 Go (2x 48 Go) et de 48 Go (2x 24 Go). À chaque fois, ces kits sont proposés dans les gammes Vengeance et Vengeance RGB.

De plus, les différents kits de 96 Go ou 48 Go seront disponibles, au choix, à des vitesses de 5 600 MT/s ou 5 200 MT/s. Leur sortie est d'ailleurs effective depuis hier à des prix allant de 194,99 à 399,99 dollars. Corsair confirme que sa fameuse garantie à vie est toujours de mise. Enfin, à partir du 6 mars prochain, la société américaine distribuera ses kits de 192 Go, toujours en gammes Vengeance et Vengeance RGB, mais avec une seule vitesse disponible, 5 200 MT/s.