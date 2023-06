DDR5-11240 : au Computex, G.SKILL fait voler en éclats tous les records !

Vous le voyez sur les photos, c'est évidemment du côté du refroidissement que la chose était plus complexe. Afin de maintenir tout son petit monde au frais, G.SKILL a employé de l'azote liquide. De fait, s'il a bien été question de faire tourner l'unique barrette 16 Go de Trident Z5 RGB à plus de 5 600 MHz, on ne peut pas parler d'un produit destiné à M. Tout-le-Monde.

Difficile toutefois de ne pas être impressionné par les valeurs obtenues dans ce qui était une compétition d'overlocking remportée donc par Seby9123 pour le compte de G.SKILL. Et dire que dans cinq ans, ces fréquences seront le lot commun de n'importe quel smartphone. Comment ça, nous exagérons ?