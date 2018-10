Intel sortira ses i9-9900K le 19 octobre

« Le meilleur processeur de gaming au monde, point »

Annoncée par surprise ce matin , la courte conférence d'aura permis de lever officiellement le voile sur le très attenduet sa fréquence Turbo de 5 GHz.Élogieux, Intel a déclaré que leest tout simplement le processeur dédié au gaming le plus puissant du monde.(comprendre : AMD), raille Anand Srivatsa, Vice-Président d'Intel sur scène.Pour faire étalage de la puissance de son processeur 8 coeurs/16 threads, Intel nous a fait la démonstration d'une tour (sans prendre le temps de nous détailler sa configuration...) faisant tourner 2 OS, et diffusant en streaming 2 jeux vidéo différents. PUBG tournait sur la machine principale, et World of Tank était lancé sur un OS installé sur une machine virtuelle.Si, effectivement, le jeu de Battle Royale tournait sans souci, restons prudents. Rappelons qu' Intel n'avait pas été tout à fait honnête lors de sa présentation d'un CPU 28 coeurs au Computex 2018 Aucune mention n'a été faite du prix de ce nouveau processeur haut de gamme, mais de récentes fuites du côté d'Amazon laissaient entrevoir une étiquette à 582$Concernant les modèles i7-9700K et i5-9500K, Intel n'en a tout simplement pas parlé durant sa conférence. De nouvelles informations sont attendues sur ce point prochainement. On espère que la pénurie qui touche actuellement Intel sur ses processeurs 14 nm ne viendra pas trop en retarder la sortie. Du reste, l'IHS du i9-9900K sera bien soudé au die , ce qui devrait rendre le processeur particulièrement friand d'overclocking.Outre l'annonce de la sortie de sa nouvelle génération dédiée au desktop, Intel a également officialisé sa nouvelle série X, dédiée aux professionnels, et le fameux processeur à 28 cœurs de la discorde, officiellement nommé Xeon W-3175X.