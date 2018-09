L'Intel Core i9 9900K a bien sa capsule soudée au Die

Des performances en overclocking accrues

a finalement cédé face à l'insistance des professionnels de l'De nouvelles images des futursconfirment que la capsule protectrice (IHS) du processeur sera directement soudée au circuit. En d'autres termes : il ne sera plus nécessaire d'utiliser de la pâte thermique pour les mettre en contact.La dernière fois qu'Intel a soudé l'IHS directement au Die de ses processeurs, c'était sur Sandy Bridge. Il y a 7 ans. Le constructeur américain a donc fini par prendre en compte les remarques de ses utilisateurs les plus pointilleux, et utilisera un joint ensur sa neuvième génération de processeurs.Autant dire que la nouvelle ravit les amateurs d'overclocking. En effet, la conductivité électrique par le biais d'une soudure est incomparablement meilleure que par la pâte thermique habituellement utilisée par Intel. Tout comme la dissipation de la chaleur, par ailleurs.Vous l'aurez compris : qui dit meilleure gestion thermique, et meilleure conductivité, dit performances en overclocking accrues.Néanmoins, si la technique de la soudure est plus performante, elle est aussi plus coûteuse. Les Intel i9-9900K, i7-9700K et i5-9600K devraient arriver sur le marché au début du mois d'octobre.