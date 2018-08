La neuvième génération de processeurs Intel arriverait début octobre

Un i9 avec 8 coeurs et 16 threads en tête d'affiche

Selon des informations glanées par Wccftech,s'apprêterait à lancer une nouvelle génération dedès le 1er octobre.Labellisée comme lade CPU de la marque, celle-ci se positionnerait comme un rafraîchissement de la gamme actuelle, toujours gravée en 14nm.C'est sans doute la puce la plus attendue du dernier trimestre 2018. Le Intel Core i9-9900K, Intel : les premiers résultats du benchmark du futur i9-9900K ? qui explose les benchmarks par ses performances folles, sera bien en tête de gondole de cette neuvième génération de processeurs.Il s'agira donc du tout premier processeur i9 dédié au grand public. Il inclura par ailleurs 16 Mo de cache L3 et le chipset graphique Intel UHD 620. Niveau fréquence, le 9900K proposera 3,6 GHz de série, avec des pointes à 5,0 GHz en Turbo Boost.Le nouveau processeur i7-9700K sera donc logiquement relégué à la gamme intermédiaire, mais proposera tout de même 8 coeurs et 8 threads (soit 2 coeurs de plus que la génération actuelle), cadencés à 3,6 GHz (4,6 GHz en Turbo Boost).Le i5-9600K, enfin, ne déméritera pas grâce à 6 coeurs et 6 threads réglés sur 3,7 GHz et 4,6 GHz en Turbo Boost.D'après les informations de Wccftech, Intel sortirait donc ses nouveaux bijoux au 1er octobre 2018. D'autres CPU (non overclockables, ceux-ci) de neuvième génération sont également au programme pour le tout début d'année prochaine.