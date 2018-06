Processeurs : Intel peaufine son i9-9900K

i9-9900K : une fiche technique calquée sur le Ryzen 2700X

i5-9600K : 6 coeurs / 6 threads (sans HyperThreading)

i7-9700K : 6 cœurs / 12 threads

i9-9900K : 8 cœurs / 16 threads

Avec ses 8 coeurs cadencés à 3,7 GHz et ses 16 threads, led'AMD a frappé très fort sur le marché des CPU mainstream.Mais le géant Intel n'est certainement pas prêt à baisser les bras, et peaufine encore la formule de sa neuvième génération de processeurs. Prochainement, le constructeur devrait lancer sur le marché un nouveau trio de CPU : leetD'après les informations glanées par WCCFTech , cette première itération de processeurs i9 à destination du grand public fera office de fer de lance de la nouvelle génération Intel.Pour l'heure, aucun processeur i3 de neuvième génération ne semble être dans les cartons du constructeur.Côté technique, le i9-9900K disposera de 8 cœurs et de 16 threads, et fonctionnera de pair avec le chipsetLa nomenclature complète de cette nouvelle gamme se déclinera ainsi :Il s'agira donc de la première génération de processeurs Intel à se passer complètement de processeurs quad core. Pour sa part, le chipset Z390 qui accompagnera ces nouveaux CPU sera gravés en 14nm, et disposera de l'Intel Wireless-AC 802.11 AC, du Bluetooth 5.0 et gérera jusqu'à 6 ports USB 3.1 de seconde génération.