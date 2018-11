Intel : les premiers résultats du benchmark du futur i9-9900K ?

canon_shooter / Shutterstock.com

Des résultats impressionnants

Pour le site Digital Trends, les chances que ce mystérieux processeur soit le i9-9900K sont assez fortes.Le mystérieux processeur, couplé à une GTX 1080 Ti et 16 Go de RAM DDR4, aurait obtenu les excellents scores de 9 862 au benchmark 3DMark, et un score CPU de pas moins de 10 719.Des résultats particulièrement élevés, comme le précise le site internet WCCFtech, puisque supérieurs de 1 500 points aux résultats du Ryzen 2700X d'AMD, et de 2 500 points par rapport au i7-8700K d'Intel.Le processeurserait capable d'atteindre la cadence de 5 GHz, soit 300 Mhz de plus que ce dont est capable le i7-8700K en utilisant un seul coeur, et pas moins de 700 MHz de plus que le Ryzen d'AMD, comptant pourtant le même nombre de cores / threads.Autre point intéressant : ce mystérieux « Genuine Intel CPU 0000 » présenterait une cadence de base de « seulement » 3,1 GHz, alors que toutes les informations recueillies sur le i9-9900K jusqu'à présent parlent d'un processeur cadencé de base à 3,6 GHz.La prudence reste évidemment toujours de mise : rien ne prouve que ces résultats soient effectivement ceux du i9-9900K.