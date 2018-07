Intel dévoile son nouveau processeur pour les PC d’entrée de gamme

JHVEPhoto / Shutterstock.com

« Fournir les performances et les visuels essentiels pour les postes de travail d'entrée »

Modifié le 13/07/2018 à 14h59

Il est le successeur du Xeon E3. Le processeurest désormais disponible, comme l'annonce la marque dans un communiqué publié ce jeudi 12 juillet 2018. Boosté par ses 6 cœurs, deux de plus que précédent, le processeur est conçu pour les ordinateurs de bureau d'entrée de gamme. Bien utile à un usage professionnel, il promet d'optimiser la fiabilité et l'accessibilité, et jouit de quelques avancées technologiques notables.Le processeur Xeon E peut accueillir jusqu'à 6 cœurs avec une fréquence qui peut atteindre les 4,7 GHZ grâce à la technologie Intel Turbo Boost 2.0, qui offre des performances bien supérieures à la génération précédente. Mais il embarque également une mémoire ECC (Error Correcting Code), qui a pour mission d'optimiser l'intégrité des données, de façon à améliorer la stabilité du système. Sa fréquence turbo max est aussi plus élevée, tout comme la vitesse de sa DRAM (mémoire vive dynamique) ainsi que l'ordonnancement E/S.Le processeur est par ailleurs proposé avec sa carte UHD Graphics 620, supportée par de très nombreuses applications sur les ordinateurs de bureau. Il peut très bien convenir à des professionnels issus des secteurs des médias, du divertissement, de l'architecture, de l'ingénierie ou même des services financiers., confirme la vice-présidente et directrice générale du groupe Data Center d'Intel Jennifer Huffstetler,. »