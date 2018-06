AMD propose aux gagnants du concours Intel d'échanger le 8086k contre un Threadripper

La guerre AMD/Intel plus vive que jamais

Les 8 et 9 juin 2018, le fondeur Intel organisait un jeu-concours pour fêter les 40 ans du tout premier processeur x86 . A la clé, des processeursofferts à 8086 heureux gagnants. Au total, les lots représentent 3.5 millions de dollars. Jusque-là, rien de bien exceptionnel.Sauf que AMD n'a pas tardé à retorqué en diffusant sur son blog une annonce carrément trollesque : 40 gagnants du jeu-concours d'Intel pourront échanger leur lot contre un. Et le fondeur américain n'y va pas avec le dos de la cuiller sur les mots, remerciant Intel "". Le géant américain annonce néanmoins "" afin de préparer "". En gros : Intel est, AMD détient le futur entre ses mains. Le message a le mérite d'être clair !Depuis le lancement des processeur Ryzen, la guerre entre les deux fondeurs a repris de plus belle. Si Intel semblait mener la danse depuis quelques années, AMD a prouvé qu'il était capable de produire des processeurs performants.40 personnes pourront s'en rendre compte s'ils échangent leur Core i7-8086K contre le monstrueux Threadripper 1950X. Il faut avouer que le bébé d'AMD a de quoi séduire avec ses 16 cœurs, 32 threads, 64 lignes PCIe Gen3 et 40 Mo de cache. Un tel processeur est capable d'assurer presque n'importe quelle tâche sans faillir.Dommage que l'échange ne soit valable que pour les utilisateurs américains. Sachant que le prix d'un processeur à l'autre passe du simple au double, le jeu en vaut la chandelle. Il semble cependant que d'après les tests réalisés par plusieurs sites spécialisés, les deux processeurs offrent au final peu de différences à l'usage. Chacun dispose de ses propres forces et faiblesses. On en revient donc toujours à la même conclusion : les deux concurrents n'arrivent pas à se démarquer. La guerre - et les trolls - vont donc continuer pendant un bon moment !