AMD dévoile des processeurs Zen 2, 3 et 5 (et viserait le 16 cœurs)

Un travail autour de la microarchitecture Zen

De nouvelles versions en 2020

Modifié le 29/05/2018 à 18h25

C'est un travail de longue haleine que mène AMD pour concrétiser les successeurs de son architecture Zen.Le développement de la succession de la microarchitecture Zen a débuté l'année dernière chez AMD. Le fabricant réfléchissait alors aux versions 2, 3 et 5 - le numéro 4 semblant avoir été volontairement ignoré par superstition.Cette année, AMD va débuter l'échantillonnage de son prochain noyau Zen 2 en 7nm. Il s'agira de processeurs de serveurs d'entreprise basés sur la microarchitecture à venir, qui devraient prendre un certain temps à développer - beaucoup plus que les processeurs grand public.Ce développement semble avoir bien progressé et devrait pouvoir apporter une commercialisation d'un nouveau processeur 7nm Ryzen série 300 (basé sur l'architecture Zen 2) et une carte mère série 500 dans la première moitié de l'année 2019.Sur sa feuille de route, AMD prévoit également le développement de nouveaux unités de processeurs en 2020. Il s'agira de la version 3 de l'architecture Zen en 7nm+ ainsi que de la version 5 en 3nm.Zen 3 sera basé sur une version améliorée de l'architecture Zen 2. Une succession que restera sur une gravure 7nm, baptisé pour l'occasion 7nm+.Quant à Zen 5, elle sera basée sur une gravure 3nm. C'est un exploit dans le domaine, que même les plus grands concurrents du constructeur comme Intel ont du mal à suivre.Si cette feuille de route est officielle, une rumeur circule également sur le sujet. Il semblerait que AMD prévoit d'augmenter le nombre de cœurs, passant d'actuellement 8 cœurs à un maximum de 12 à 16 cœurs sur le socket AM4. C'est également une révolution que peu de fabricants pourront suivre.