I7-8086K : un processeur Intel monstrueux pour les 50 ans du 8086

i7-8086K : un Turbo Boost cadencé à 5 GHz

Modifié le 05/06/2018 à 10h30

ne fait pas les choses à moitié pour célébrer un anniversaire. Il faut dire que la révolution qu'a créée l'arrivée dusur le marché en 1978 mérite bien qu'on y mette les formes.Pionnier de l'architecture x86 - la plus répandue dans l'informatique grand public - l'disposait d'une fréquence de 4,77 MHz. Nous en avons fait, du chemin, n'est-ce pas ?Ce processeur de huitième génération disposera de six cœurs cadencés à 4 GHz, extensibles à 5 GHz en Turbo Boost. Il s'agit du premier processeur Intel à disposer d'une telle fréquence nativement.De plus, les connaisseurs n'auront pas manqué de remarquer que le processeur dispose du suffixe « K », qui signifie que son multiplicateur est débridé. À vous les joies de l'overclocking - dans l'étonnant cas où la puissance brute dune vous convienne pas !Pour faire les choses bien, Intel lancera son processeur en édition limitée le 8 juin prochain, soit la date anniversaire exacte des 50 ans du 8086. Le prix du i7-8086k n'a pas encore été annoncé.Le constructeur lance par ailleurs dans deux jours un grand concours , et prévoit d'offrir... 8086 processeurs aux gagnants. Attention : vous n'aurez que 24h pour participer.