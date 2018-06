Qualcomm voudrait concurrencer Intel sur PC avec le Snapdragon 1000

Le Snapdragon 1000 pour concurrencer Intel

La transition de Windows 10 vers des architectures ARM s'est jusqu'à présent déroulée laborieusement. De nombreux obstacles de performances se dressent encore sur la route, que Qualcomm entend bien dépasser avec son nouveauSi aucune déclaration officielle ne vient pour l'instant étayer les annonces de WinFuture , le constructeur Asus est pressenti pour être le premier à mettre à l'épreuve ce nouveau processeur à l'intérieur d'une machine hybride.L'ambition assumée deest de concurrencer directement les ténors Intel et AMD sur le marché des processeurs dédiés aux ordinateurs embarquant Windows 10. Plus particulièrement, ce sont les SoCembarqués dans une majorité d'ultrabooks qui sont visés ici.Les premières informations concernant le Snapdragon 1000 font état d'un TDP de 6,5W, contre 5 watts pour les modèles de série 8.Une hausse de puissance significative est donc à prévoir, et pourrait - enfin - permettre à Windows 10 de s'exporter sur des architectures autres que le x86, sur laquelle Intel et AMD ont la mainmise.Qualcomm s'est en cela trouvé un partenaire de choix avec Asus. Selon des documents internes, la marque plancherait en exclusivité sur un ordinateur hybride 2-en-1 embarquant le fameux Snapdragon 1000. Le développement de cet appareil, qui a pour nom de code Primus, devrait s'achever d'ici fin 2018.