Le Ryzen 9 3900X d'AMD bat le Core i9-7920X d'Intel sur wPrime, à une cadence moindre

Zen 2 fait des ravages

Le choc des générations

L'arrivée en juillet de l'architecture Zen 2 marquait un véritable tournant pour AMD dans sa lutte face à Intel et les nombreuses resucées de l'architecture Skylake, introduite il y a désormais près de cinq ans par les bleus. Au regard de ce record battu par une puce AMD, l'efficacité du design Zen 2 apparaît une nouvelle fois au grand jour. Non seulement le Ryzen 9 3900X est parvenu à battre le record du Core i7-7920X, mais il le fait à une fréquence inférieure de 330 MHz.Battu par jordan.hyde99, un overclockeur australien, le record précédemment détenu par le Core i7-7920X était d'avoir complété le Benchmark wPrime 1024M en 35 secondes et 693 millisecondes à une fréquence de 5 955 MHz. Le Ryzen 9 3900X d'AMD en a fait autant, en 35 secondes et 517 millisecondes, mais à seulement 5 625 MHz (grâce à un refroidissement à l'hydrogène liquide), soit en étant cadencé à 330 MHz de moins que son rival d'Intel (5,8 % de différence).Rappelons à toutes fins utiles que les deux processeurs embarquent l'un comme l'autre 12 cores et 24 threads, tandis que leurs fréquences d'origines sont différentes. Le Ryzen 9 3900X est cadencé entre 3,8 et 4,6 GHz, contre des fréquences comprises entre 2,9 et 4,4 GHz pour le Core i9-7920X.Dans les faits, la performance du Ryzen 9 3900X est tout de même à relativiser un minimum. Si la puce d'AMD parvient bel et bien à faucher son record au Core i7-7920X, elle ne le fait que d'une très courte avance. Par ailleurs les deux processeurs ne sont pas tout à fait sur un même pied d'égalité en termes de génération. Le Core i9-7920X d'Intel a ainsi été lancé en fin d'année 2017 selon sa fiche ARK. Le Ryzen 9 3900X est pour sa part sorti cet automne, et avec une architecture flambant neuve.Dans ces conditions, et alors que Zen 2 est capable d'un plus grand nombre d'instruction par cycles (IPC) que l'architecture Skylake du Core i7-7920X, il n'est pas vraiment étonnant que le processeur des rouges ait pris l'avantage. La différence de fréquence, elle, reste néanmoins intéressante.