AMD : les Ryzen 9 3900 et Ryzen 5 3500X sont officiels

© AMD

Ryzen 9 3900 : un processeur 12 cœurs particulièrement économe en énergie

À lire aussi :

Carte graphique, notre comparatif

Ryzen 5 3500X : un processeur abordable, mais réservé au marché chinois

Via : Anandtech

AMD dégage un peu d'espace dans sa gamme pour introduire les séduisants Ryzen 9 3900 et Ryzen 5 3500X. Il les destine néanmoins uniquement aux OEM ; il sera impossible pour les consommateurs de se les procurer directement.AMD a frappé très fort avec ses Ryzen de troisième génération. Moins coûteux que les équivalents d'Intel, ils se montrent aussi particulièrement performants ; tout en conservant un TDP raisonnable. Et à ce petit jeu, le nouveau venu Ryzen 9 3900 s'en sort même mieux que ses grands frères.Le nouveau processeur de l'équipe rouge se hisse ainsi à la troisième marche du podium d'AMD en termes de puissance. Il embarque 12 cœurs pour 24 threads, un cache L3 de 64 Mo, mais profite de fréquences largement revues à la baisse par rapport au Ryzen 9 3900X de la gamme supérieure.Contre une fréquence de base de 3,8 GHz, le Ryzen 9 3900 affiche 3,1 GHz, lesquels peuvent grimper jusque 4,3 GHz en fréquence boostée (c'est 4,6 GHz pour le 3900X). Une petite baisse de régime donc, qui permet malgré tout au fondeur d'afficher une enveloppe thermique nettement réduite de 65 W (contre 105 W pour les processeurs plus puissants).Côté tarif, AMD n'a pour le moment rien communiqué. Mais comme le pointe, le processeur devrait s'insérer entre le Ryzen 7 3800X et le Ryzen 9 3900X. Soit entre 399 $ et 499 $.S'il n'est dédié qu'au marché chinois, le Ryzen 5 3500X n'affiche de toute façon que des caractéristiques semblables au Ryzen 5 3600 qui, lui, est bien disponible chez nous (à partir de 199 $).Lui aussi pourvu d'un TDP de 65 W seulement, le 3500X est un processeur 6 cœurs / 12 threads à la fréquence de base de 3,6 GHz grimpant à 4,1 GHz en mode boost. Son cache L3 est de 32 Mo.Les deux processeurs sont d'ores et déjà disponibles pour les OEM. On s'attend à voir débarquer des configurations en tirant profit dans les semaines à venir.