AMD : la future Radeon RX 5800 XT serait (presque) au niveau d'une RTX 2080 Ti

Une puce exceptionnellement dense

Mémoire GDDR6 au programme

Source : WCCFTech

L'information nous vient à l'origine d'un forum taïwanais sur lequel ont été publiées certaines des spécifications clés de la prochaine carte haut de gamme d'AMD, la RX 5800 XT (ou 5900 XT selon les sources). Cette dernière serait notamment basée sur un GPU Navi 21 de nouvelle génération, gravé en 7 nm+ et profitant ainsi des derniers raffinements de la gravure mise au point par TSMC. Cette puce se baserait en outre sur la nouvelle génération de l'architecture RDNA, prévue courant 2020.D'après les informations glanées par WCCFTech, le GPU Navi 21 d'AMD profiterait d'un die imposant, d'une surface de 505 mm², soit près de deux fois la taille du die d'une puce Navi 10 (251 mm²). Grâce à la gravure en 7 nm+, ce dernier pourrait en outre embarquer un total de 15 à 16 milliards de transistors pour une densité plus importante que n'importe quelle autre puce du marché à l'heure actuelle.Côté performances, AMD chercherait à chasser sur les terres de la RTX 2080 SUPER et pourrait même faire de l'ombre à une RTX 2080 Ti... tout du moins si ces informations s'avèrent exactes. L'arrivée sur le marché de cette RX 5800 XT pourrait même contraindre NVIDIA à lancer une RTX 2080 Ti SUPER pour garder son avance. Une carte évoquée par la rumeur depuis quelques mois maintenant.Ces performances ne seraient toutefois pas sans revers côté consommation énergétique. D'après WCCFTech, le GPU Navi 21 pourrait ainsi pomper entre 275 et 300 Watts sur l'alimentation, contre "seulement" 225 Watts pour les puces Navi 10.En matière de mémoire, et si ces informations méritent là aussi d'être prises avec des pincettes, AMD miserait sur de la VRAM en GDDR6, laissant ainsi de côté la mémoire HBM pour cette fois. Les rouges pourraient par conséquent opter pour 384 ou 512 bit d'interface mémoire et 12 ou 16 Go de VRAM. Ça c'est toutefois pour les estimations basses. Dans les faits, AMD pourrait aussi bien vouloir marquer le coup pour son haut de gamme cuvée 2020 en lançant sa RX 5800 XT avec carrément 24 ou 32 Go de VRAM, note WCCFTech. Là encore... pincettes.Pour rappel, la génération RDNA 2 permettrait aussi à AMD d'intégrer (enfin) la gestion matérielle du ray tracing. Une excellente nouvelle en prévision pour la marque qui parviendrait alors à se mettre vraiment au niveau de la concurrence sur le secteur technologique, mais aussi sur la question des performances brutes. Plus de détails attendus dans les prochains mois.