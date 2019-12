AMD dévoile son software Adrenalin 2020 pour Radeon

© Samsung

Un boost de FPS

Coup de polish pour le rétro

Source : TechPowerUp

L'une de ces fonctionnalités est destinée à rajeunir d'anciens jeux vidéo.Le vice-président du développement logiciel d'AMD, Andrej Zdravkovic, a déclaré : «».Les performances, justement, doivent être sensiblement repensées si l'on en croit les chiffres avancés par AMD. Le constructeur a ajouté la fonction, qui augmenterait le nombre d'images par seconde (FPS) en adaptant la résolution de manière dynamique. Les cartes graphiques Radeon afficheraient ainsi d'une augmentation moyenne des FPS de 23 %. Les détails de la configuration utilisée pour obtenir ce chiffre sont disponibles ici . Sur un titre comme, le constructeur aurait constaté une augmentation des FPS de 38 %.Une autre fonctionnalité importante s'appelle Integer Scaling . D'après AMD, «». Elle opère une mise à l'échelle d'images pensées à l'origine pour une résolution plus faible. Cela permet à des jeux anciens (commeci-dessous) d'afficher des images plus nettes, «» selon AMD.D'autres fonctionnalités jugées moins importantes par AMD ont également été ajoutées. L'optiondoit disposer d'une meilleure compatibilité avec les jeux fonctionnant sous Windows DirectX 11, et proposer un contrôle plus précis de la netteté qu'elle apporte à l'image. L'(dont le rôle est suffisamment évocateur) reçoit une meilleure compatibilité avec les jeux fonctionnant sous Microsoft DirectX 9 avec certaines cartes graphiques.