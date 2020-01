AMD : la Radeon RX 5600 XT plus costaude qu'une GTX 1660 Ti pour moins de 300 dollars ?

Une Radeon RX 5700 castrée...

Lire aussi :

AMD lance officiellement sa Radeon 5500 XT, dispo avec 4 ou 8 Go de mémoire dès 210 euros



via VideoCards

via VideoCards

... Mais capable de surclasser la GTX 1660 Ti ?

Lire aussi :

AMD dévoile son software Adrenalin 2020 pour Radeon



Source : TechPowerUp

Que nous réserve la RX 5600 XT d'AMD ? Alors que le groupe lançait il y a peu ses Radeon RX 5500 et 5500 XT, cette nouvelle référence devrait faire la jonction entre l'entrée et le milieu de gamme des rouges, tout en complétant une gamme Radeon encore limitée face à l'offre pléthorique de NVIDIA sur tous les créneaux du marché. D'après des informations en fuite, cette RX 5600 XT devrait reprendre en partie les spécifications techniques de la Radeon RX 5700 lancée en juillet sous la barre des 400 euros en France.La fiche technique fuitée, repérée en premier lieu par le site spécialisé VideoCardz , est celle de la RX 5600 XT Challenger D du constructeur taïwanais ASRock. Si l'on en croit ce document, la RX 5600 XT comprendrait 2 304 processeurs de flux, soit autant que la RX 5700. Un indice qui laisse à penser que la nouvelle carte d'AMD serait elle aussi basée sur une puce « Navi 10 » gravée en 7 nm, comme les RX 5700. Ce qui différencie les deux cartes semble être à chercher du côté des fréquences et de la mémoire. Deux éléments souvent rabotés pour créer de nouvelles références plus accessibles à partir de puces existantes.Côté fréquences, la RX 5600 XT serait ainsi limitée à 1 620 MHz en boost, 1 460 MHz en mode jeu et 1 235 MHz de base. La carte se contenterait par ailleurs d'un bus de 192-bit pour 6 Go de mémoire vive en GDDR6, et d'un débit bridé à 12 Gbps (contre 14 Gbps sur la RX 5700). Avec ces spécifications, la RX 5600 XT serait toutefois en mesure de profiter de 288 Go/s de bande passante mémoire, c'est-à-dire autant que ce que NVIDIA propose avec sa GTX 1660 Ti.Si ces spécifications s'avèrent, la RX 5600 XT pourrait profiter d'un très bon positionnement sur le marché, avec un tarif pressenti à moins de 300 dollars outre-Atlantique et des performances capables de la hisser à mi-chemin entre une GTX 1660 Ti et une RTX 2060 Reste à savoir si l'arrivée de cette nouvelle carte chez AMD saura bousculer NVIDIA , qui a su renforcer astucieusement ses gammes grand public ces derniers mois, tout en baissant fort judicieusement le tarif de certaines références. Réponse possible dans les tous premiers jours de 2020.