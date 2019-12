AMD lance officiellement sa Radeon 5500 XT, dispo avec 4 ou 8 Go de mémoire dès 210 euros

© AMD

AMD présentait sa RX 5500 en octobre. Destinée à l'entrée de gamme, la puce paraissait un peu esseulée, mais personne n'était vraiment dupe sur les intentions d'AMD, d'autant que les rumeurs annonçaient déjà l'arrivée prochaine d'une variante XT, un peu plus musclée et pensée avant tout pour le jeu en 1080p. Deux mois plus tard, nous y sommes. Comme prévu, la carte ne fait pas particulièrement d'étincelles, mais profite d'un rapport performances / prix suffisant pour titiller l'entrée de gamme de NVIDIA. Voilà qui tombe bien, c'est ce que l'on attend d'elle.Dans son communiqué d'annonce, AMD indique cibler le jeu en 1080p / 60 FPS avec sa RX 5500 XT, qui serait capable d'atteindre ce seuil sur "", tandis que les 90 FPS seraient acquis sur "", toujours en Full HD. Dans les faits, et selon nos camarades des Numériques qui ont déjà pu la tester, cette RX 5500 XT bat d'un bel écart la GTX 1650 de NVIDIA, mais arrive à quelques encablures derrière une GTX 1660. Les RX 5700 et GTX 1660 SUPER restent loin devant, ce qui était attendu.Pour AMD l'objectif est toutefois rempli. "", estime ainsi Scott Herkelman, l'un des cadres de la division Radeon. "", conclut-il.Côté technique, AMD mise toujours sur son architecture RDNA (introduite cet été) et sur la gravure en 7 nm assurée par le Taïwanais TSMC. La RX 5500 XT en elle-même intègre 22 unités de calculs et 1408 processeurs de flux (stream processors). La puce est cadencée à un maximum de 1845 MHz en boost contre 1717 MHz relevés en jeu par AMD. L'interface mémoire se limite à 128 bits tandis que la carte s'équipe, au choix, de 4 ou 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. AMD annonce enfin un indice de 5,2 TFLOPs pour ce modèle.Le groupe de Lisa Su braque enfin les projecteurs sur quelques-unes des technologies que cette RX 5500 XT prend en charge (comme ses grandes sœurs les RX 5700 et 5700 XT). Parmi elles, l'AMD Radeon Anti-Lag, qui permet de réduire le temps de réponse à l'affichage pour rendre les jeux plus réactifs (fonctionnalité utile pour l'eSport entre autres), ou encore le Radeon Imafe Sharpening (RIS), censé améliorer la netteté et la clarté de l'image en jeu, grâce à des effets appliqués en post traitement.Nous l'avons dit plus haut, la nouvelle carte d'AMD est proposée à partir de 169 dollars (tarif conseillé d'AMD qui a l'habitude de ne pas communiquer de prix précis en euros, laissant l'affaire à la discrétion des revendeurs francophones). En France, et selon nos confrères de Cowcotland , les prix affichés par les premières boutiques s'étireraient entre 210 et 313 euros. Des prix qui nous paraissent en l'état excessifs... mais qui pourraient vite redescendre à un niveau plus acceptable.