AMD dévoilerait ses Radeon RX 5500 XT et RX 5600 dans le mois à venir

Armé de puces Navi 14 et Navi 10, AMD veut contre attaquer au plus vite

Une Radeon RX 5600 lancée en janvier

Source : TechPowerUp

Le mois de décembre risque d'être chargé pour AMD. Selon des rumeurs de plus en plus tangibles, les rouges s'apprêteraient à dévoiler, début décembre, deux nouveaux GPUs : les Radeon RX 5500 XT et RX 5600. Leur commercialisation débuterait dans les semaines suivantes, à des tarifs compris entre 200 et 300 dollars.D'après, la RX 5500 XT serait basée sur un GPU Navi 14 et disposerait de 24 unités de calcul RDNA pour un total de 1 536 stream processors (contre 2 304 sur la RX 5700 lancée en juillet sur le milieu de gamme). Ce modèle arriverait sur le marché mi-décembre, probablement peu après la sortie de la RX 5500 Pour sa RX 5600 (qui se déclinerait aussi en variante XT), AMD miserait sur une puce Navi 10 amputée de nombreuses unités de calcul RDNA. Selon le site spécialisé, AMD prévoirait par ailleurs de castrer le bus mémoire de la puce. La RX 5600 embarquerait ainsi 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 pour une interface mémoire 192 bit.On apprend enfin que la carte de la RX 5600 comporterait 1 792 stream processors, tandis que la possible RX 5600 XT en intégrerait un total de 1920. On ignore quand cette dernière arrivera sur le marché, mais la RX 5600 serait pour sa part prévue courant janvier chez les revendeurs.La réponse complète d'AMD à NVIDIA sur l'entrée de gamme arriverait donc après les fêtes de fin d'année, ce qui pourrait porter partiellement préjudice à la firme de Lisa Su. Il est néanmoins plaisant de constater qu'AMD s'active sur ce terrain après la (longue) période de silence, qui a suivi l'annonce, cet été, des Radeon RX 5700 et 5700 XT Notons par ailleurs qu'AMD a également avancé ses pions sur le secteur du GPU pour ordinateurs portables, notamment au travers des Radeon RX 5300M et 5500M, présentées en novembre