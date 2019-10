AMD annonce ses Radeon RX5500 pour confronter les GTX 1650 et 1660

© AMD

Une entrée de gamme aux spécificités techniques alléchantes

Les caractéristiques des cartes graphiques de série 5500. © AMD

Borderlands 3 ou Ghost Recon : Breakpoint offert pour tout achat

Source : communiqué de presse

Une inconnue demeure toutefois : le prix de cette nouvelle carte. Mais il va sans dire que si AMD parvenait à conserver son étiquette sous les 200 €, le fondeur aurait là une vraie carte à jouer face aux équivalents signés NVIDIA.Basée sur l'architecture RDNA Navi 14 (7 nm), la RX 5500 embarque pas moins 1 408 SP pour 8 Go de GDDR6 en 14 Gb/s.Comparativement, la nouvelle née des usines AMD vient donc jouer des coudes avec la GTX 1660 de NVIDIA. Celle-ci pourrait même se payer le luxe d'être plus performante, grâce à 8 Go de mémoire vidéo en GDDR6 comparée à la GDDR5 embarquée dans la carte de la concurrence.Côté horlogerie, AMD annonce une vitesse de base de 1 717 mHz et un boost atteignant 1 845 mHz pour une puissance totale équivalente à 5,2 TFLOPS. Une carte taillée pour le jeu confortable en 1080p donc, que le constructeur annonce capable de faire tourner le très bien optimisé Gears 5 à plus de 90 images par seconde.L'équipe rouge verse bien entendu dans le petit jeu despour appâter le chaland, et capitalise pour sa RX 5500 sur les dernières sorties de chez 2K et Ubisoft.Pour tout achat d'une RX 5500, d'une tour en étant équipée ou d'un ordinateur portable propulsé par une RX 5500M, AMD vous laissera le choix entreet le récent. Deux jeux que le constructeur annonce pouvoir faire tourner à plus de 60 fps avec tous les réglages au maximum en 1080p.Les RX 5500 et RX 5500M seront intégrées à plusieurs tours et portables gaming à partir du mois prochain. La disponibilité de la carte à l'unité est annoncée au dernier trimestre 2019, sans davantage de précisions.