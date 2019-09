Les Radeon RX 5500 d'AMD s'illustrent au sein d'un benchmark

Une puce nettement moins puissante que la RX 5700 XT... et c'est parfaitement logique

3D Graphics Performance of AMD Radeon RX 5500 https://t.co/WIQvX9bzf3 — 比屋定さんの戯れ言@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) September 23, 2019

Source : TechPowerUp

Destinée à rivaliser avec les GTX 1660 et 1660 Ti de NVIDIA , la Radeon RX 5500 a été aperçue cette semaine sur GFXBench et y affiche des résultats intéressants. Pour rappel, cette plateforme propose une large palette de tests pour Windows, mais aussi macOS, iOS et Android.Lancée avec le test de haut niveau « Manhattan » sous Windows et via l'API OpenGL, la RX 5500 parviendrait à récolter un total de 5 430 frames pour une moyenne située à 87,6 images par seconde. Sur ce même galop d'essai, la RX 5700 XT affiche pour sa part quelques 8 905 frames pour 143,6 images par seconde en moyenne.Sans surprise, notre Radeon RX 5500 s'oriente donc bel et bien vers l'entrée de gamme, avec des performances modestes, mais suffisantes pour rivaliser avec les dernières cartes abordables de NVIDIA. Il est encore trop tôt pour savoir qu'elle tranche de prix AMD choisira pour ce modèle, mais il y a fort à parier que le seuil des 200-250 dollars soit visé. Très attendu, ce renouvellement de l'entrée de gamme d'AMD doit permettre de pousser vers la sortie les dernières cartes toujours sous architecture(GCN), désormais dépassée technologiquement.