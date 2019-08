AMD a livré plus de processeurs graphiques que NVIDIA pour la première fois en 5 ans

Les GPUs intégrés aux processeurs (iGPU) entrent dans le calcul de JPR... et avantagent AMD

Un marché du GPU dédié en baisse de 2 % par rapport à l'année dernière

Aidé de ses iGPU , Intel reste encore loin devantetsur le marché global du processeur graphique, mais la nouvelle n'en reste pas moins notable : AMD mène désormais la danse face à son rival au caméléon. Reste à savoir pour combien de temps. En écoulant 9,85 % de GPUs en plus vis-à-vis du premier trimestre 2019, les rouges se hissent devant NVIDIA qui a pourtant profité d'une croissance similaire d'un trimestre sur l'autre, pointe Tom's Hardware. La nouvelle position d'AMD souffre toutefois d'une comparaison légèrement tronquée face aux verts.Et pour cause, les estimations de Jon Peddie Research prennent en compte indistinctement les ventes de cartes graphiques à proprement parler et d'iGPU. De quoi donner... NVIDIA ne misant pour sa part que de manière très marginale sur les solutions graphiques intégrées.Quoi qu'il en soit, la dernière fois qu'AMD parvenait à passer devant NVIDIA sur le volume de GPUs écoulés, c'était sur le second trimestre 2014. À l'époque, et comme le rappelle Tom's Hardware,et NVIDIA n'avait pas encore commercialisé sa génération Maxwell. En lançant ces nouvelles puces à la rentrée 2014, le fondeur parvenait durablement à embarrasser la concurrence avec un design maîtrisé d'un bout à l'autre et une série GTX 9XX qui devait s'imposer dans les. Difficile d'ailleurs d'oublier le succès phénoménal de modèles comme la GTX 970, véritable star de cette cuvée Maxwell.Le rapport de Jon Peddie Research pointe aussi versdans les ordinateurs vendus cette année (on passe d'après l'étude de 29 % l'année dernière à 27 % cette année). Le marché du PC , lui, est en revanche en hausse de 9,25 % par rapport au premier trimestre 2019, tandis que les ventes de solutions AIB (cartes graphiques) auraient décliné de 16,62 % face au trimestre précédent.La légère avance d'AMD décrite par le cabinet d'analyse en matière de volumes écoulés sur le second trimestre a toutefois cela d'étonnant que l'assise de NVIDIA semble plus franche que celle d'AMD sur le marché du GPU. Le groupe chapeauté par Jensen Huang peut en effet se targuer de cartes graphiques globalement plus performantes, d'une présence plus importante qu'AMD sur le marché de l'ordinateur portable, d'un quasi monopole sur le Ray-Tracing et d'une gamme complète basée sur des puces de nouvelle génération (Turing).AMD semble cependant axer sa croissance sur, sur ses bonnes performances sur le marché de l'APU, ainsi que sur le renouvellement de son milieu de gamme avec les récentes Radeon RX 5700 et RX 5700 XT , lancées en juillet.Pour tenir le cap au cours des prochaines années, et contrer l'arrivée d'Intel sur le marché du GPU dédié (prévue d'ici un ou deux ans seulement), NVIDIA aura tout intérêt à poursuivre sa politique de diversification, notamment sur le secteur du serveur. Un domaine sur lequel la firme renforce ses positions depuis plusieurs années maintenant au travers de lourds investissements... comme le rachat de l'Israélien Mellanox en début d'année.