Intel : l'iGPU des processeurs Ice Lake capable de faire tourner des jeux en 1080p

Jouer en Full HD sans GPU dédié, bientôt possible sur laptop

Les puces Ice Lake U généralement plus véloces en jeu que les Ryzen 7 3700U sous RX Vega 10

Computex 2019 : les dernières informations Le Computex est un salon consacré aux dernières nouveautés hardware et composants PC. Cet événement d'envergure internationale se tient du 28 mai au 1er juin à Taipei (Taïwan), où plus de 50 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du Computex 2019

s'est en effet exprimé quant à ce surplus de puissance, rendu possible par l'intégration des fameuxà ses puces, et ce qu'il permettra de manière concrète sur ordinateurs portables. L'occasion pour le groupe d'évoquer des performances en nette hausse en 1080p, tout particulièrement sur des jeux comme Overwatch (42% plus rapide qu'avec les iGPUs Gen 9) ou encore CS : Go (72% plus véloce que sur la précédente génération d'iGPU Intel).Si Intel tient à mettre en garde sur les performances affichées lors de ce pré-briefing (elles peuvent varier en fonction des configurations), le jeu en 1080p sans GPU dédié devrait être à portée de main sur de nombreux titres, mais souvent au prix d'un niveau de détail « faible ».Lors de sa démonstration, Intel a indiqué que lesétaient doublées sur Three Kingdoms par rapport aux iGPU présents sur les pucesde huitième génération. Même constat ou presque pour Rainbow Six Siege. Durant une démonstration en live, CS : Go parvenait pour sa part à se stabiliser à 70 FPS (contre 40-45 auparavant, précise Engadget ). De quoi assurer une expérience nettement plus fluide.Face auxd'AMD, épaulés d'un iGPU Radeon RX Vega 10, Intel indique qu'une pucepourvue d'un TDP comparable (25 Watts) est en mesure d'afficher desen jeu sur Overwatch. Un différentiel de 15% serait aussi mesurable entre ces deux solutions sur la démo 3DMark Skydiver.Sur le tableau présenté par Intel, toutes les valeurs ne sont pas en faveur des processeurs Ice Lake U, mais dans une majorité des cas,avec une avance suffisante pour être notée. Preuve d'un vrai progrès pour les bleus sur le terrain des iGPUs, jusqu'ici dominé paret ses différents APUs.Intel doit donner plus de détails sur ses processeurs Ice Lake U lors de sa, mais en l'état tous les indicateurs sont dans le vert. Nous devrions, dans les prochains mois, voir arriver sur le marché descapables de lancer quelques jeux dans des conditions acceptables sans sacrifier l'extrême finesse de leurs châssis. Une bonne nouvelle en perspective, qui méritera d'être confirmée en test.