NVIDIA semble à l'oeuvre sur une nouvelle GeForce RTX haut de gamme

Le grand jeu des prédictions au doigt mouillé

RTX 2080 Ti SUPER : NVIDIA aurait-il changé d'avis ?

La chose ne fait plus vraiment de doute, NVIDIA travaille au lancement d'une nouvelle carte graphique haut de gamme, basée sur le même die que l'actuelle RTX 2080 Ti. Il pourrait s'agir d'une RTX 2080 Ti SUPER...Si cette nouvelle référence reste pour l'heure bien peu évocatrice, la présence d'un die TU102 laisse entendre que NVIDIA travaillerait soit sur une RTX 2080 TI SUPER, pour compléter les RTX 2060 SUPER, 2070 SUPER et 2080 SUPER lancées en juillet dernier ; soit sur une GeForce Titan RTX Black. Pour Tom's Hardware, l'hypothèse d'une 2080 Ti SUPER est plus crédible.En lançant une GeForce Titan RTX Black, NVIDIA pourrait en effet compromettre les ventes de sa Quadro 6000, proposée aux professionnels. Une situation que la firme risque fort de vouloir éviter. Lancer une 2080 Ti SUPER semble en l'état plus réalisable pour le groupe, qui pourrait tout à fait proposer une puce à mi chemin entre les actuelles RTX 2080 Ti et RTX Titan, copieusement éloignées l'une de l'autre en termes de placement tarifaire.Reste que NVIDIA avait ces derniers mois indiqué à plusieurs reprises qu'une éventuelle RTX 2080 Ti SUPER n'était pas au programme, que ce soit à court ou à long terme. Le contexte a toutefois évolué ces dernières semaines, notamment depuis les déclarations de Lisa Su à propos de nouvelles Radeon.La CEO d'AMD indiquait récemment à des actionnaires qu'une lignée de puces Radeon Navi haut de gamme était en chemin pour concurrencer NVIDIA. Un message que la firme au caméléon pourrait bien avoir entendu 5 sur 5.Lancer une RTX 2080 Ti SUPER, n'est pas vraiment un problème pour les verts. Comme le note Tom's Hardware, il suffirait de prendre une RTX 2080 Ti "classique", d'activer des cores CUDA supplémentaires et d'ajouter de la mémoire plus rapide à l'ensemble. Rien de particulièrement compliqué pour NVIDIA, qui a déjà intégré de la mémoire vidéo ultra rapide à sa nouvelle RTX 2080 SUPER