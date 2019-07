NVIDIA : la RTX 2080 SUPER profite de la mémoire GDDR6 la plus rapide du marché

© NVIDIA

Presque 200 MHz de plus

Les fréquences du GPU elles aussi rehaussées

Source : TechPowerUp

Lasera puissante... ou ne sera pas. Discrète jusqu'à présent, la puce dévoile peu à peu ses principales caractéristiques techniques. Sans surprise,jette toutes ses forces dans la bataille en fournissant à sa 2080 SUPER une puce 12 nm TU104 (la même que l'actuelle RTX 2080) boostée et couplée à de la mémoire GDDR6 sans véritable égal, capable de pousser le bus 256 bit de la carte dans ses derniers retranchements. D'après le site spécialisé TechPowerUp, cette dernière serait ainsi 10,7 % plus rapide que la GDDR6 14 Gbps présente sur la RTX 2080 classique et sur les autres RTX 20XX.Dans les faits, NVIDIA miserait sur, contre seulement 1 750 MHz sur la GeForce RTX 2080 originale . C'est très exactement 187 MHz de plus. Aidée de ce surcadençage, la nouvelle carte des verts profite donc d'une bande passante mémoire de 496 Go/sCôté puce, et comme nous l'avons dit, NVIDIA recycle son GPU TU104, mais active cette fois l'intégralité des 3 072 Cores CUDA présents, en lieu et place des 2 944 cores éveillés sur la RTX 2080 classique. La RTX 2080 SUPER embarquera en outre 192 TMUs, 64 ROPs, 384 Tensor cores et 48 RT coresPour l'occasion, les fréquences du GPU ont elles aussi étépour atteindre le seuil des 1 650 MHz et base et 1 815 MHz en boost (en lieu et place des 1 515/1 710 MHz de l'actuelle 2080). De quoi en rajouter une couche, pour celle qui arrivera désormais à quelques encablures derrière la RTX 2080 Ti, que NVIDIA ne prévoit pas de remplacer. Pour rappel, la carte haut de gamme de NVIDIA sur ce lineup Turing dispose pour sa part d'une puce TU102, plus puissante encore.La RTX 2080 SUPER est attendue en Franceà un tarif recommandé de 745 euros (contre 699 dollars outre-Atlantique, hors taxe). Toutes les infos sur les GeForce RTX 2060 SUPER et 2070 SUPER sont quant à elles disponibles sur notre article dédié