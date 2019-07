NVIDIA dévoile ses RTX SUPER : le sacrifice d’une gamme lisible pour quelques MHz de plus ? Pas du tout.

© NVIDIA

« SUPER » is the new « Ti »

GeForce RTX SUPER : des performances annoncées en nette hausse

Peu avant le coup d'envoi du dernier Computex, à Taïwan,faisait pour la première fois mention deau travers d'une brève vidéo. Il aura toutefois fallu patienter près d'un mois pour apprendre qu'il s'agissait d'une toute nouvelle gamme de. Aujourd'hui le fondeur au caméléon s'apprête à lancer officiellement les trois premières puces de cette nouvelle portée, à savoir leset. Que faut-il en attendre ? Nous avons discuté avec un porte-parole de la marque pour en savoir plus.insiste, le lancement desn'a rien d'inédit dans l'histoire, même récente, de la marque. Ces nouvelles puces interviennent à mi parcours de l', elle aussi destinée à rester sur le marché peu ou prou deux ans. Le message de la firme est donc clair, Pascal avait eu ses GTX 10XX Ti,. Si la démarche est en effet semblable, les enjeux sont toutefois plus importants qu'avec la précédente génération de GPUs : il s'agit cette fois deet de faire pénétrer cette technologie dans les foyers. Le lancement de, véritable gamme dans la gamme, se veut ainsi plus ambitieux... tout du moins sur le plan marketing.Pour continuer d'imposer le Ray Tracing, NVIDIA table donc sur le lancement, dès ce 9 juillet de deux nouvelles cartes graphiques : leset. Deux puces respectivement annoncées à des tarifs recommandés de. Notez que ces prix sont très susceptibles d'évoluer en fonction des constructeurs et des variantes proposéespar les partenaires de NVIDIA.Laapportera 2 Go de mémoire vidéo en plus que sa grande sœur pour un total de 8 Go de VRAM, contre 6 Go sur la RTX 2060 actuelle - qui restera sur le marché, précise NVIDIA. Avec ses 6 Go et une baisse de prix attendue,pour découvrir les joies du DXR et du DLSS à moindre coût.La, elle, remplacera à terme la RTX 2070 lancée en octobre 2018. NVIDIA prévoit des opérations de déstockage, et donc des baisses de prix, pour les GeForce RTX 2070 et 2080. À terme, ces deux références disparaîtront au profit de leur homologues SUPER.et restera, jusqu'à nouvel ordre, en tête de l'offre NVIDIA.Un mot sur la. Attendue le 23 juillet prochain, cette dernière reste encore partiellement nimbée de mystère. Nous savons pour le moment de source officielle qu'elle sera(l'une des puces les plus véloces de la génération Pascal) et que son prix de vente est fixé à. Plus d'infos à venirReste bien évidemment l'épineuse question desprodiguées par cette révision de l'architecture Turing.explique avoir amélioré la fabrication pouren jeu. D'après les chiffres dévoilés par la marque, le remplacement d'une part des modèles lancés l'année dernière est en partie justifié.Dans ces différents communiqués, la firme annonce une(avec des pointes à 22% de performances en plus). De quoi rendre ce nouveau GPU plus efficace qu'une GTX 1080, affirme NVIDIA. «» , explique le groupe dans un communiqué.La, en s'annonçant en moyenne(pour un gain de performances estimé à 24% maximum), toujours en 2K. La RTX 2070 SUPER serait donc capable de battre une GTX 1080 Ti, l'ancien fleuron grand public de NVIDIA. Tout un symbole.Notons toutefois que la marque se montre (pour l'instant en tout cas) plus évasive quant au cas de la RTX 2080 SUPER, qui n'est pas comparée à la RTX 2080 actuelle. Encore une fois, nous en apprendrons plus dans les prochaines semaines.D'un point de vue technique, les RTX 2060 SUPER et 2070 SUPER profitent l'une comme l'autre de SMs supplémentaires, mais aussi d'une quantité sensiblement accrue de cores CUDA. Leurs fréquences respectives augmentent elles aussi de manière significative, pour un TGP qui est lui aussi plus important (15 Watts de plus pour la RTX 2060 SUPER et 40 Watts supplémentaires pour la RTX 2070 SUPER).Comme évoqué plus haut, les, en même temps que le lancement d'une bêta pour, un nouvel outil de monitoring et de benchmark conçu par NVIDIA. Une fois activé, ce dernier apparaîtra en overlay sur les jeux et permettra de. Il s'agira, nous a précisé NVIDIA, d'un outil fourni séparément du HUB GeForce Experience et compatible dans une moindre mesure avec les cartes AMD, ce qui mérite d'être mentionné.Enfin, les trois nouvelles cartes de NVIDIA (RTX 2060 SUPER, 2070 SUPER et 2080 SUPER) seront proposées, dès leur lancement, en bundle avec(le prochain titre de Remedy) etClubic a reçu les RTX 2060 SUPER et 2070 SUPER en test. Nous serons donc à même de vous proposer nos propres mesures et observations dans les prochains jours.