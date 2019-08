AMD : de nouveaux GPU Navi "vont arriver", c'est Lisa Su qui le dit

AMD Radeon VII // © AMD

Un « riche portfolio de puces 7 nm » pour les prochains trimestres

Radeon haut de gamme en vue ?

Source : TechPowerUp

La question est fort intéressante et la réponse l'est d'autant plus. Dans le cadre d'une session d'échanges, tenue à l'issue des résultats d'pour le second trimestre 2019, un actionnaire du groupe a demandé à(P.-D.G. d'AMD) quels étaient les plans du groupe en matière d'offre. Le retour de la dirigeante a le mérite d'être clair : l'offreest en chemin.», a notamment expliquéeà propos des futurs. «», a-t-elle conclu.Cette réponse laisse clairement entendre qu'ne compte pas s'en tenir à ses RX 5700 et 5700 XT . Deux GPUs essentiellement centrés sur le milieu de gamme, qui viennent concurrencer, respectivement, les RTX 2060 et 2070.Selon de récentes rumeurs, au moins, haut de gamme cette fois, seraient attendues chez AMD : leset. Elles pourraient en outre se décliner toutes les deux en versions XT. D'après, l'éventuelleutiliserait d'ailleurs un tout nouveau GPU, baptisé