Radeon RX 5700 XT & RX 5700 : AMD dévoile ses nouvelles cartes graphiques Navi

Des GPU repensées en profondeur

AMD Radeon 5700 XT

Des GPU axées sur le milieu de gamme

Vue interne de l'AMD Radeon 5700 XT

AMD Radeon 5700

Source : Communiqué de presse

Lesetsont fabriquées grâce à la nouvelle architecture d'AMD. Le constructeur annonce des performances «» et des fonctionnalités «». La mission de Navi, cette famille de cartes graphiques dont font partie lesà architecture RDNA ? Fonctionner sur tous les marchés et toutes les gammes, que ce soit PC, Mac ou consoles, avec la Scarlett ou la PS5, ainsi quea ainsi annoncé avoir revu en profondeur sa manière d'aborder les GPU. La nouvelle architecture estavant tout, selon David Wang, à la tête de la division graphique d'AMD. Les blocs de calcul (CU) ont été revus et annoncés comme plus efficaces, en introduisant un cache L1 et une réduction de la latence de 8 à 21%. La compression des textures a aussi été revue et optimisée.L'architecture RDNA offrira un, rendant ainsi les puces plus petites que les précédentes : Navi 10 fera à peine 251 mm² pour 10,3 milliards de transistors (10,8 pour les RX 2070/2060).À terme, David Wang affirme également que l'architecture RDNA proposera une approche plus ou moins similaire aux unités dédiées des RTX 20. Des jeux seront également intégralement conçus en, au calcul effectué par des serveurs distants.Lesetseront les premières GPU à exploiter un bus PCIe 4.0 (qui devraient fonctionner sans problème sur les MB PCIe 3.0).Concernant la, cette dernière embarque un GPU composé de 40 CU (2560 unités de calcul) contre 36 pour la 5700 et 2304 unités de calcul. Les deux GPU embarquent 64 unités de rendu (ROPs) pour 160 et 144 unités dédiées aux textures respectivement.Les deux cartes graphiques recourent à de la mémoire en GDDR6, à hauteur de 8Go. Tout comme les RTX 20xx, il s'agira de mémoire à 14 Gb/s (1750 Mhz) sur un bus de 256 bits, permettant(ce qui reste similaire aux RTX 2070/2080).La version XT culminera en Boost à 1905 MHz et 1605 Mhz en fréquence de base. La classique sera à 1725 en Boost pour 1465 en fréquence de base. Toujours concernant la fréquence,, une fréquence moyenne qui variera en fonction de l'utilisation. La RX 5700 XT affiche une fréquence de jeu de 1755 MHz contre 1625 pour la 5700., AMD a fait mention (dans son communiqué de presse) de 225W pour la 5700 XT et 180W pour la version non-XT. On retrouve également un(surmontant GPU et mémoire), ainsi qu'un ventilateur turbine pour refroidir le tout.Côté tarif, AMD a annoncé 449$ pour la Radeon RX 5700 XT et 379$ pour la Radeon 5700 - sans plus de précisions pour les tarifs français. Les cartes seront disponibles dans un peu moins d'un mois, le 7 juillet, avec un pass de trois mois au Xbox Game Pass offert. Des modèles customisés sont prévus pour le courant de cet été (même si nous tablons plus pour cet automne).