AMD : un brevet pour du Ray Tracing hybride sur la prochaine génération ?

Des puces simplifiées grâce au recours logiciel

Les Radeon RX 5700 et RX 5700 XT ne seront malheureusement pas concernées

Publié le 27 juin dernier, ce brevet décrit une approche hybride,, menant auchez. Dans les explications fournies, le groupe de Lisa Su assure que cette méthode permet de meilleurs résultats que les solutions basées uniquement sur du matériel. Le concept détaillé par AMD aurait aussi le mérite d'être plus simple et donc plus souple, notamment pour les développeurs.Complexes, les documents fournis par les rouges présentent une solution intitulée «». L'approche hybride d'AMD repose donc sur du, deset unepermettant à l'ensemble de gagner en simplicité et en souplesse.», indique le groupe. «», lit-on.Sous réserve que les plans d'n'aient pas entre temps évolué (le brevet date d'il y a un an et demi), cettene sera intégrée qu'à la future génération de produits AMD RDNA (c'est à dire) que l'on retrouvera vraisemblablement sur les consoles Next Gen (Xbox Scarlett et PlayStation 5),de Google.Leset présentées début juin et attendues sur le marché ce 7 juillet, dépendent pour leur part de la première mouture de l'architecture RDNA. Elles sont doncPour l'heure, NVIDIA et ses récentes GeForce RTX SUPER n'ont donc pas de souci à se faire.