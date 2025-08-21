Quoique ne reflétant que l'évolution récente de l'euro par rapport au dollar, la baisse des prix de certaines GeForce RTX série 50 par NVIDIA reste une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs.
Alors que la question des disponibilités ne se pose plus vraiment, celle du prix reste un problème épineux pour les joueurs désirant passer à la gamme de cartes graphiques GeForce RTX série 50. Bonne nouvelle, NVIDIA vient d'ajuster les prix de trois modèles avec des baisses comprises entre 9 et 10 %.
Des prix ajustés au nouveau cours de l'euro
Comme la plupart des entreprises américaines, NVIDIA fixe ses prix publics conseillés (MSRP) en dollars. Ensuite seulement, ils sont convertis via le taux de change officiel pour, par exemple, aboutir aux tarifs en euros.
De fait, de manière assez logique, NVIDIA ajuste le MSRP de ses cartes selon les fluctuations des deux monnaies. Moins logique cependant, ces ajustements se font un peu quand NVIDIA en a envie de ne reflètent donc pas tant que ça les évolutions réelles de l'euro par rapport au dollar : ainsi, le dernier ajustement opéré par la firme américaine remonte au mois de mars ! Cela dit, nous n'avons pas trop le choix de toute façon.
Encore un peu moins logique d'ailleurs, le dernier ajustement réalisé par NVIDIA ne concerne que la moitié des modèles disponibles sans qu'aucune explication ne soit donnée. Ainsi, le 19 août dernier, NVIDIA a modifié les tarifs des GeForce RTX 5090, RTX 5080 et RTX 5070. La seule explication que l'on ait trouvé tient au fait qu'il n'existe pas de Founders Edition pour la RTX 5070 Ti et que les modèles RTX 5060/RTX 5060 Ti sont encore trop récents.
Comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessus, la GeForce RTX 5090 passe à 2 099 euros à comparer au précédent tarif de 2 329 euros, cela représente une baisse de 9,9 %. Pour la RTX 5080, on passe de 1 169 euros à 1 059 euros, une baisse de 9,4 %. Enfin, la RTX 5070 baisse de 9,2 % et n'est plus facturée 589 euros contre 649 euros auparavant.
Réserver votre place ?
Vous vous dites peut-être qu'avec ces nouveaux tarifs, c'est le moment ou jamais de vous offrir cette GeForce RTX 5090 qui vous fait de l'œil ? Sauf que vous avez jeté votre dévolu sur le seul modèle Founders Edition et que ses stocks partent toujours aussi vite.
NVIDIA tient peut-être une partie de la solution.
Souvenez-vous, en février dernier, la firme américaine lançait le « Verified Priority Access Enrollment », une loterie qui permet de rendre plus « égalitaire » l'accès aux modèles Founders Edition. Jusqu'alors réservé aux seuls clients étatsuniens, la loterie est maintenant étendue à plusieurs pays européens, dont la France.
Le principe reste le même bien sûr : il faut posséder un compte NVIDIA que vous pouvez cependant créer pour l'occasion. Ensuite, il suffit de suivre les différentes (courtes) étapes, on peut dire que le chemin est plutôt balisé. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'options puisqu'il n'est possible de s'inscrire qu'en vue de l'achat d'une GeForce RTX 5090, la plus chère et la plus délicate à avoir.
Après acceptation des conditions générales, il suffit de cliquer sur le bouton « s'inscrire » et… d'attendre. En principe, NVIDIA devrait vous contacter dès lors que votre candidature a été tirée au sort : attention d'avoir l'argent au moment de la réception dudit mail, ce serait ballot de perdre votre place.