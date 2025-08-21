Comme la plupart des entreprises américaines, NVIDIA fixe ses prix publics conseillés (MSRP) en dollars. Ensuite seulement, ils sont convertis via le taux de change officiel pour, par exemple, aboutir aux tarifs en euros.

De fait, de manière assez logique, NVIDIA ajuste le MSRP de ses cartes selon les fluctuations des deux monnaies. Moins logique cependant, ces ajustements se font un peu quand NVIDIA en a envie de ne reflètent donc pas tant que ça les évolutions réelles de l'euro par rapport au dollar : ainsi, le dernier ajustement opéré par la firme américaine remonte au mois de mars ! Cela dit, nous n'avons pas trop le choix de toute façon.