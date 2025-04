Inutile de se voiler la face, et NVIDIA en est parfaitement conscient, le lancement des GeForce RTX série 50 ne s'est pas passé comme prévu. Les stocks étaient insuffisants pour satisfaire une demande importante et, pendant des semaines, il était pour ainsi dire impossible de s'offrir une carte graphique.

Cette période semble toutefois révolue et un petit tour chez n'importe quel revendeur à travers le monde permet de constater le retour en stock de toutes les références que l'on parle des surpuissantes GeForce RTX 5090 ou des plus modestes RTX 5070… en attendant la sortie, imminente, des RTX 5060 Ti et, un peu plus tard, des RTX 5060.