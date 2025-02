Reste que le plus gênant est bien sûr qu'une seule carte d'un seul fabricant se retrouve au MSRP, et pour toutes les autres, les tarifs montent rapidement. Ainsi, les trois autres cartes les moins chères sont déjà à 899,99 dollars. Il s'agit de deux modèles signés Gigabyte et d'un modèle ASUS. Ensuite, cela grimpe encore rapidement avec 909,99, puis 939,99 dollars.

On franchit alors encore un palier avec des modèles, certes un peu plus évolués, à 969,99 et 979,99 dollars, avant d'atteindre leur seuil fatidique des 1 000 dollars ou presque. Les plus gros modèles de GeForce RTX 5070 Ti sont déjà affichés à 999,99 et 1 009,99 dollars avant même le lancement. Rappelons-nous que seulement quelques jours après leur sortie, les RTX 5090 et RTX 5080 avaient vu leurs prix grimper encore.