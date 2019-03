NVIDIA : en rachetant Mellanox, la firme réalise la plus grosse acquisition de son histoire

Deux entreprises qui se connaissent bien

Mellanox, cet influent inconnu du grand public

a officiellement confirmé avoir mis la main, ce lundi 11 mars 2019, sur l'équipementier israélien. L'opération va coûter(6,1 milliards d'euros) au géant américain et représente d'ores et déjàdepuis son apparition en 1993. Cette union entre NVIDIA et Mellanox, spécialiste de l'informatique haute performance et des solutions réseau, devrait être bouclée d'ici la fin de l'année, après avoir obtenu l'accord des autorités américaines de régulation, qui ne devraient pas s'y opposer.Pour Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, le rachat de Mellanox va permettre à son entreprise de «». Pour le patron et fondateur de Mellanox, Eyal Waldman, l'union des deux sociétés est «» du partenariat de longue date qui les lie et «».Les deux entreprises avaient effectivement, Sierra et Summit.La société Mellanox était notamment convoitée par deux géants des technologies : Microsoft et Intel, qui avait proposé 6 milliards de dollars pour s'offrir la firme israélienne. L'annonce du rachat a en tout cas fait bondir l'action de NVIDIA de quelques points en bourse, elle qui souffrait du ralentissement des ventes de ses cartes graphiques et processeurs dédiés au jeu vidéo en fin d'année dernière.Mellanox est une entreprise performante, qui a franchi pour la première fois de son histoire la barre du milliard de dollars de revenus, avecet des bénéfices de l'ordre de 134 millions d'euros. Parmi ses clients, elle compte des mastodontes comme IBM, Dell, Oracle, Hewlett-Packard, AMD, Qualcomm ou VMware.