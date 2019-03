Intel et NVIDIA au coude à coude pour le rachat de Mellanox, fabricant de puces israélien

NVIDIA devant Intel avec un budget supposé de 7 milliards

Une acquisition défensive pour Intel

D'après Reuters , un troisième acteur serait également impliqué dans les négociations pour le rachat de Mellanox : le géant américain Xilinx, spécialisé lui aussi dans les semi-conducteurs. Mais la firme au caméléon aurait pris de l'avance et serait d'ores et déjà sur le point d'annoncer le rachat de l'entreprise israélienne.Selon l'agence de presse britannique, NVIDIA aurait en effet posé pas moins de 7 milliards sur la table pour appuyer sa proposition de rachat, tandis qu'Intel se serait pour sa part limité à une somme totale avoisinant les 6 milliards de dollars. NVIDIA semble donc en passe d'avoir le dernier mot quant à cette probable acquisition.En rachetant Mellanox, la firme au caméléon pourrait absorber une part des technologies conçues par l'entreprise israélienne en vue, par exemple, d'améliorer le rendement de ses solutions en matière de serveurs ou de supercalculateurs. La firme pourrait également profiter du savoir faire de Mellanox dans les domaines de la voiture autonome (pour coordonner les actions de plusieurs processeurs), des stations de travail ou plus simplement du gaming (pour perfectionner les connections entre plusieurs GPUs, entre autres).Intel, pour sa part, verrait plutôt le rachat potentiel de Mellanox comme une acquisition stratégique, voire « défensive ». En sécurisant les connaissances du groupe israélien travers d'un rachat, les bleus s'assureraient qu'elles ne profitent pas à la concurrence (c'est-à-dire AMD et NVIDIA).Ces dernières années, Mellanox avait par exemple investi massivement sur le marché propre à la technologie InfiniBand, également exploitée par Intel. Extirper la firme des mains de NVIDIA représente donc un enjeu de taille pour Intel, qui pourrait en outre profiter des technologies mises au point par Mellanox pour consolider ses plans sur le terrain des calculateurs quantiques.